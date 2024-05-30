NHK: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

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Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на представителей Минобороны Японии сообщает телеканал NHK.

"По словам нескольких представителей министерства обороны, возможная баллистическая ракета, запущенная из Северной Кореи, похоже, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии", – указано в сообщении.

На данный момент информации о дальности полета ракеты не приводится.

27 мая также сообщалось, что Северная Корея направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря.

Жители Окинавы получили рассылку, в которой говорилось о необходимости спрятаться в укрытие. Однако позже предупреждение об опасности отменили, уточнив, что ракета не будет пролетать над Японией.

