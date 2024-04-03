КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты средней дальности – Yonhap

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Власти КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты нового типа. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

"КНДР заявляет, что во вторник успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16", – указано в сообщении.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание ракеты "Хвасон-16" означает, что теперь все стратегические ракеты КНДР – твердотопливные, с маневренными боеголовками. Он подчеркнул, что все они способны нести ядерное оружие.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море в ночь на 2 апреля. В Минобороны Японии сообщили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны. Он подчеркнул, что основной задачей армии является подготовка к войне.