КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в Японское море

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Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в Японское море. Об этом сообщает ТАСС.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сейчас проводит анализ дальности полета ракеты КНДР. В Минобороны Японии сообщили, что ракета, по предварительным данным, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал от руководства армии активизировать практику проведения военных учений в условиях, максимально приближенных к боевым действиям современной войны.

До этого Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР в рамках прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Он оказался удовлетворен демонстрацией танка, подчеркнув его ударную силу и маневренность.