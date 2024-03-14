Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично протестировал новейший танк КНДР в рамках прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что после осмотра экипажей Ким Чен Ын сел в линейный танк нового типа и принялся водить бронетехнику. Он оказался удовлетворен демонстрацией танка, подчеркнув его ударную силу и маневренность, добавили в агентстве.

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора не исключил, что КНДР может провести ядерное испытание, в случае если США и их союзники продолжат провоцировать Пхеньян.

До этого Ким Чен Ын заявил об оккупации Южной Кореи в случае чрезвычайных обстоятельств. Лидер страны уточнил, что если враги КНДР решатся на военный вариант решения конфликта, то Пхеньян "без колебаний" мобилизует все свои средства, приняв "смелое решение, которое изменит историю".

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