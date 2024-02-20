В МИД Южной Кореи отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

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Правительство Южной Кореи мониторит ситуацию, связанную с развитием сотрудничества РФ и Северной Кореи, в том числе получение лидером КНДР Ким Чен Ыном машины Aurus в качестве подарка от российского президента. Об этом сообщает официальный представитель МИД Южной Кореи Им Су Сок, передает РИА Новости.

Говоря о подарке, который преподнес Владимир Путин Ким Чен Ыну, Им Су Сок напомнил, что все страны-члены ООН должны соблюдать санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи. За следованием условиям резолюции Совбеза другими государствами также следит правительство Южной Кореи, уточнил официальный представитель МИД.

"Мы продолжим в сотрудничестве с международным сообществом прикладывать постоянные дипломатические усилия для добросовестного выполнения резолюций СБ ООН", – подчеркнул он.

Им Су Сок напомнил, что в рамках резолюции Совбеза ООН нельзя совершать поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, имеющих код 86–89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что лидер КНДР получил в подарок от Путина автомобиль российского производства. При этом подарок также получила сестра лидера КНДР Ким Е Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.

Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом в сентябре 2023 года. Его встреча с президентом РФ длилась более пяти часов. Главы государств встретились на космодроме Восточный, а после лидер КНДР посетил Приморский край, встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.



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