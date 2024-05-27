Yonhap: КНДР запустила ракету в направлении Желтого моря

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КНДР направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря, пишет информационное агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов Вооруженных сил страны.

В свою очередь, РИА Новости сообщает о возможном запуске баллистической ракеты, цитируя сообщение береговой охраны Японии. Так, ведомство рекомендует жителям Окинавы спрятаться в убежищах.

"Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", – подчеркнули специалисты.

При этом NHK уточняет, что местные жители получили сообщение, предупреждающее о потенциальной опасности, через систему J-Alert. Позднее предупреждение об эвакуации для жителей Окинавы было отменено. Как говорится в сообщении, распространенном через J-Alert, ракета не будет пролетать над Японией, пишет ТАСС.

Телеканал NHK, в свою очередь, показал кадры яркой вспышки в небе в районе границы Китая и КНДР. Местные наблюдатели допускают, что запуск спутника мог завершиться неудачно.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что получила от Северной Кореи уведомление о планах провести запуск ракеты-носителя со спутником в период с 27 мая по 4 июня.

В ведомстве утверждали, что запуск ракеты будет проведен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон, а районы предполагаемого падения ступеней ракеты будут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

