КНДР повысит готовность к сдерживанию на фоне ядерного испытания США

Фото: depositphotos/creisinger

КНДР повышает свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического ядерного испытания США. Об этом со ссылкой на представителя МИД Северной Кореи сообщает РИА Новости.

"Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права", – заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Представитель МИД отметил, что Северная Корея не допустит стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове. Там также заявили, что субкритическое ядерное испытание США является "опаснейшим действием", которое еще более дестабилизирует обстановку безопасности.

22 апреля Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. По данным местных изданий, ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

До этого СМИ писали о том, что КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты.