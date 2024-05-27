КНДР уведомила Японию о планах запустить ракету со спутником в ближайшие дни

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Северная Корея уведомила Японию о планах провести запуск ракеты-носителя со спутником в период с 27 мая по 4 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на японскую береговую охрану.

Уточняется, что запуск ракеты будет проведен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. Районы предполагаемого падения ступеней ракеты будут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь, береговая охрана выпустила предупреждение для местных судов, призывая их быть осторожными во время прохождения этих мест.

Ранее сообщалось, что КНДР повышает свою всеобщую готовность к ядерному сдерживанию на фоне субкритического ядерного испытания Соединенных Штатов.

До этого Северная Корея провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара при помощи реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров.