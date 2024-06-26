Yonhap: военные Южной Кореи предполагают, что пуск ракеты КНДР закончился неудачей

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Запуск баллистической ракеты КНДР мог окончиться неудачей. Такую оценку дают южнокорейские военные, сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея в 05:30 по местному времени запустила неизвестную баллистическую ракету из района Пхеньяна в сторону Японского моря, но, по оценкам, пуск закончился провалом", – указано в сообщении комитета начальников штабов.

Согласно данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 250 километров. Они считают, что Северная Корея проводила испытание сверхзвуковой ракеты.

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря в ночь на 26 июня. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее СМИ писали о том, что КНДР совершила испытание боеголовки крылатой ракеты и пробный пуск новой зенитной ракеты.