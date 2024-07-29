Reuters: преемником Ким Чен Ына может стать его дочь

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Ким Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, начала подготовку в качестве следующего руководителя страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в южнокорейской разведке.

Журналисты подчеркнули, что государственные СМИ КНДР уже освещали общественную деятельность дочери Ким Чен Ына, однако о ее политическом будущем ранее не сообщалось.

Впервые руководитель страны появился на публике со своей дочерью в конце 2022 года. На снимках с запуска межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17" Ким Чен Ына сопровождали супруга и дочь. Известно, что у лидера страны и его жены Ли Соль Чжу есть две несовершеннолетние дочери и один малолетний сын.

Россия будет развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, рассказывал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такое заявление было сделано после визита Владимира Путина в КНДР, итогом которого стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

