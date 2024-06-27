КНДР провела успешные испытания по отделению и наведению ракетных боеголовок

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Главное управление ракетостроения КНДР 26 июня осуществило успешный эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, эксперимент проводился в зоне радиусом 170–200 километров, которая была признана благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок. Также в ходе испытания использовался двигатель первой ступени твердотопливной баллистической ракеты.

В агентстве уточнили, что эксперимент проводился в максимально безопасной обстановке. При этом все отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные заранее координаты. В ходе испытания специалисты, воспользовавшись противовоздушными радиолокационными станциями, которые позволяют обнаруживать воздушные цел, проверили эффективность ракетных тепловых ловушек.

Целью проведенного КНДР эксперимента было названо овладение способностью уничтожать различные цели, применив для этого лишь несколько боеголовок.

В ночь на 26 июня КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По мнению южнокорейских военных, этот запуск Северной Кореи мог окончиться неудачей. По их данным, ракета пролетела около 250 километров. Военнослужащие также высказали предположение, что КНДР проводила испытание сверхзвуковой ракеты.

