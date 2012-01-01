Песков объяснил, зачем США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты против РФ

Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, утверждают СМИ. Действия Белого дома во всем мире назвали попыткой развязать третью мировую войну, а в РФ предупредили о решительном ответе. Подробнее о том, почему украинский конфликт вышел на новый уровень и кто сможет остановить эскалацию, – в материале Москвы 24.

Разрешили бить?

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине России, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По утверждению СМИ, ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Ранее заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател заявил, что, по данным США, в восточную часть России якобы прибыли "более 10 000 солдат КНДР", большинство из которых уже были переброшены в приграничный регион.

Также, по данным источников, Украине якобы дали возможность задействовать оружие только в Курской области, однако все детали вокруг соответствующего решения засекречены.

Позднее французская газета Le Figaro написала, что подобные решения приняли также Лондон и Париж: по данным издания, теперь Киев официально сможет использовать ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по российским регионам. Однако позднее газета обновила статью и удалила слова о решении Франции и Великобритании, оставив только информацию о США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не менял свою позицию относительно разрешения ВСУ ударять вглубь РФ французскими ракетами. Глава ведомства напомнил, что в мае президент Эммануэль Макрон готов был изучить такую возможность, но только относительно регионов, которые бьют по территории Украины.

В свою очередь, Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения в СМИ.

При этом ранее Владимир Путин заявлял об ассиметричном ответе на разрешение ударить по России дальнобойным оружием.

"Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – отмечал глава государства.

Страны Запада уже давно ведут дискуссии вокруг разрешения Киеву бить западным оружием вглубь территории РФ. До недавнего времени ведущие государства вроде США и Великобритании официально отказывались от подобной политики. Украина же продолжала настаивать на снятии ограничений. Еще 10 сентября президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос использования западных дальнобойных ракет по территории РФ прорабатывается. На следующий день американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев, чтобы обсудить с Зеленским снятие ограничений. Первый во время пресс-конференции отметил, что Белый дом берет во внимание последствия такого решения.

Начало третьей мировой?

Фото: John Hamilton/U.S. Army via AP

В политическом мире не все оценили решение американских властей, отметив, что таким образом США пытаются развязать третью мировую войну. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал США, Францию и Великобританию "Священным Альянсом Зла", который "вступил в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести".

"Правительства США, Франции и Великобритании, Священный Альянс Зла, только что разрешили преступному нацисту Зеленскому на Украине использовать свои ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию", – отметил он.

Сын избранного президента США Дональда Трампа в своих социальных сетях также написал, что военно-промышленный комплекс Америки стремится начать третью мировую войну еще до прихода его отца к власти.



Дональд Трамп – младший сын избранного президента США Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!

С сыном политика согласилась и конгрессвумен Тейлор Грин. В своем аккаунте в соцсети Х она обвинила Джо Байдена в попытке развязать мировую войну перед уходом с поста президента. А американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу возможной реакции РФ на разрешение Байдена. Он допустил, что Россия действительно может ответить зеркально.

Отреагировал на сообщения СМИ и украинский президент Владимир Зеленский: в видеообращении в своем телеграм-канале он заметил, что такие сведения не анонсируют.



Владимир Зеленский президент Украины Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя.

Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за разжигание конфликта на Украине

В свою очередь, в Кремле возможное разрешение Байдена назвали новым витком напряженности и вовлеченности США в конфликт на Украине. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта.

В то же время первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также назвал действия американской администрации шагом к началу третьей мировой и добавил, что ответ России будет незамедлительным.

"Зря уходящие демократы совершают такую грязную провокацию… По сути, сокращая степень свободы Трампу... Ответный удар будет такой, что могут быть снесены все центры принятия решений на Украине и все мосты через Днепр", – сказал сенатор.

Однако представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, директор по коммуникациям Стивен Чунг в беседе с телеканалом CNN заметил, что будущий американский лидер

может пересмотреть решение своего предшественника. По его мнению, Трамп – "единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире" и работать над тем, чтобы остановить конфликт.