Сын Трампа назвал "имбецилами" ответственных за решение по ударам вглубь РФ

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Дональд Трамп-младший назвал "имбецилами" тех, кто одобрил нанесение ударов по РФ американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом он написал в соцсети X.

Трамп-младший отметил, что военно-промышленный комплекс хочет быть уверенным в начале Третьей мировой войны, прежде чем у его отца, избранного президента США Дональда Трампа, появится шанс на создание мира и спасение жизней.

"Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни никого не волнуют! Имбецилы!" – высказался он.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября. По утверждению СМИ ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать данную информацию.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение, по данным СМИ, дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.