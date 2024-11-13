Госдеп США: военные КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Администрация США считает, что военнослужащие КНДР уже начали принимать участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

Он уточнил, что по данным США, в восточную часть России якобы прибыло "более 10 000 солдат КНДР", большинство из которых были переброшены в Курскую область, где начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами.

Представитель Госдепа также заявил, что Россия обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты.

Ранее американские СМИ заявили о якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

Соответствующую информацию подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он уточнил, что подразделения военнослужащих КНДР уже развернуты на территории региона. Глава Альянса также указал, что члены НАТО ведут активные консультации по принятию ответных мер.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи.