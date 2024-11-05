В Госдепе заявили о переброске 10 тысяч военных КНДР в Курскую область

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Администрация США считает, что в Курской области размещены 10 тысяч военнослужащих КНДР. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, северокорейские военные могут вступить в боевые действия в ближайшие дни. Вместе с тем Миллер не смог подтвердить достоверность некоторых публикаций об участии бойцов КНДР в боевых действиях в Курской области.

"Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями", – цитирует представителя Госдепа ТАСС.

О якобы переброске в Курскую область нескольких тысяч бойцов элитного подразделения ВС КНДР заявили ранее американские СМИ. По данным журналистов, северокорейские солдаты примут участие в контрнаступлении, во время которого планируется выбить войска Украины с захваченной российской территории.

Соответствующую информацию подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он уточнил, что подразделения военнослужащих КНДР уже развернуты на территории региона. Глава Альянса также указал, что члены НАТО ведут активные консультации по принятию ответных мер. По его словам, диалог также поддерживается с "украинскими и южнокорейскими партнерами".

При этом Владимир Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

Кроме того, Путин назвал серьезной вещью спутниковые снимки, где якобы видны войска КНДР на территории России. Он добавил, что если есть снимки, то они чего-то отражают.

Действующий президент США Джо Байден призвал ВСУ нанести удар по солдатам из Северной Кореи, если они зайдут на территорию Украины.