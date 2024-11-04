04 ноября, 20:08Политика
Зампостпреда РФ в ООН заявила, что договор РФ-КНДР призван стабилизировать регион
Фото: 123RF/janeuk86
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван стабилизировать Корейский полуостров, используя на основе принцип неделимости безопасности. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, пишет ТАСС.
Соглашение поможет снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, а также стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе, уточнила она.
Помимо этого, Евстигнеева подчеркнула, что договор полностью соответствует Уставу ООН. Однако назвала меры, которые могут быть приняты в его реализацию, делом двусторонних отношений РФ и КНДР.
В свою очередь, в Кремле ранее отмечали, что Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах.
Тем временем в КНДР заявляли, что не сомневаются в победе России в конфликте на Украине. При этом, по словам главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, страна намерена "твердо стоять рядом с российскими товарищами".
Путин рассказал, как будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи