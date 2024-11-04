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Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава ведомства КНДР в ходе встречи передала Путину приветствие от лидера государства Ким Чен Ына.

"Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации", – цитирует ее ТАСС.

В середине июня Путин приезжал с рабочей поездкой в КНДР, в рамках которой президент подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, страны предусматривают оказание взаимной помощи друг другу в случае агрессии против одной из сторон.

Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, отмечали в Кремле.

