Ким Чен Ын поручил нарастить производство ядерных материалов для атомного оружия

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Глава КНДР Ким Чен Ын проинспектировал Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. Северокорейский лидер поставил задачи по расширению производства таких материалов, сообщает госрадио "Голос Кореи".

Кроме того, Ким Чен Ын наблюдал за испытательной стрельбой для проверки технических данных новой пусковой установки РСЗО 600-миллиметрового калибра.

Ранее пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса.

В июне главное управление ракетостроения КНДР осуществило успешный эксперимент по отделению и наведению боеголовок отдельного маневрирования. Эксперимент проводился в зоне радиусом 170–200 километров, которая была признана благоприятной для измерения полетных особенностей боеголовок.