Песков заявил, что Москва намерена развивать отношения с Пхеньяном

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Во всех возможных сферах Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты также попросили представителя Кремля прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ, о визите в РФ делегации военной академии КНДР.

"Тема, затронутая вами, касается военного ведомства, поэтому лучше обращаться туда", – указал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.