Глава МИД КНДР заявила, что страна не сомневается в победе РФ в конфликте на Украине

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КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине. Страна намерена "твердо стоять рядом с российскими товарищами", заявила глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава северокорейского ведомства также назвала действия России "священной борьбой", направленной на защиту "суверенных прав и безопасности государства". Добиться успеха в этом российской стороне удастся под "мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина", приводит ее слова РИА Новости.

Цой Сон Хи также обратила внимание, что председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приказал оказывать мощную поддержку и помощь России и ее народу, "ни на кого не оглядываясь". Такое решение политик принял сразу после начала специальной военной операции.

Ранее Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР "попыткой задним числом" оправдать отправку на Украину западных военных, которые уже давно там.

При этом Путин подчеркивал, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Российский лидер сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без НАТО.

