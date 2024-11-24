Bloomberg: Джо Байден хотел публично пригласить Украину в НАТО

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Действующий президент США Джо Байден планировал публично пригласить Украину в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Как говорится в материале издания, администрация США рассматривала такую возможность, однако отказалась от этого плана. Идею рассматривали как один из шагов по укреплению Украины перед приходом избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

При этом Вашингтон намерен разработать двусторонние соглашения о безопасности, предоставляющие гарантии Киеву.

Между тем Байден хочет успеть максимально усилить возможности Украины до возвращения к власти Трампа в январе следующего года. Как считают СМИ, в связи с этим Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, готов списать Киеву долг в почти 5 миллиардов долларов и прочее.

В свою очередь, пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт сказала, что избранный президент США предпримет попытку восстановить мир во всем мире. По ее словам, народ Америки выбрал Трампа президентом, потому как верит, что тот сможет повести за собой страну и установить мир.