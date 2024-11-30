МИД Турции призвал внимательно отнестись к высказываниям Путина о ядерном оружии

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Высказывания Владимира Путина по поводу ядерного оружия необходимо принимать во внимание. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что воспринимать ядерную риторику главы России только как угрозу было бы слишком упрощенным подходом.

"Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы (на Украине. – Прим. ред.), но война не закончилась. И здесь либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля", – цитирует Фидана ТАСС.

Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Позже Госдеп США подтвердил, что действующий глава Белого дома разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.