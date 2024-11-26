Тэйлор-Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине будет означать госизмену

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Конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин назвала безумием идею передать ядерное оружие Украине, сообщает РИА Новости.

По ее словам, это противоречит конституции и даже является актом государственной измены. Тэйлор-Грин задалась вопросом, не хочет ли уходящий президент США Джо Байден таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать ее как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

В связи с этим на Западе предполагают сделать ставку на "сдерживание как вероятную гарантию безопасности". По замыслу западных союзников, на Украине будут размещены "арсеналы обычных вооружений", а также некоторые указывают на необходимость возвращения изъятого после распада СССР ядерного оружия.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток предоставить Украине ядерное оружие, призывая не забывать про недавно обновленную ядерную доктрину РФ. Медведев также выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" и ждут напряженного развития событий на Украине.