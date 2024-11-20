Express: Трамп может тайно передать ядерное оружие Украине

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может тайно передать ядерное оружие Украине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Express.

Как считает военный аналитик Николас Драммонд, сделка между Вашингтоном и Киевом может быть проведена "очень скрытно", что приведет в внезапному усилению Украины.

"Зеленский может заявить: "У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву", – сказал Драммонд.

Он также добавил, что Трамп может рассмотреть такую возможность в обмен на обещания Украины не вступать в НАТО.

Американский президент Джо Байден ранее разрешил поставки Киеву противопехотных мин. По данным СМИ, Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте.

Также Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России, подтвердили в Госдепе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ по новой ядерной доктрине. При этом Москва всегда придерживается ответственной позиции и принимает усилия для уменьшения ядерной угрозы.