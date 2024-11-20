WP: Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин

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Американский президент Джо Байден разрешил поставки Киеву противопехотных мин. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте. В свою очередь, чиновники из Украины пообещали журналистам, что не станут применять мины в густонаселенных районах.

Тем не менее оружейные эксперты предупредили об угрозе для мирного населения от данных мин.

Ранее Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Утверждается, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.