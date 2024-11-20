Times: Украина получила около 50 американских ракет ATACMS

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В распоряжении украинских войск есть около 50 американских ракет ATACMS. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, несмотря на достаточное количество пусковых установок, эти ракеты остаются в дефиците в условиях ограниченных поставок.

В Госдепе подтвердили, что действующий американский президент Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Утверждается, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, удары ракетами ATACMS по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации конфликта.