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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США НАТО будет проявлять заинтересованность в реализации ядерной программы Украины. Такое заявление сделал французский политик Флориан Филиппо, сообщает "Московский комсомолец".

"Полагаю, что политики в НАТО, которые разочаровались в победе Трампа, положили глаз на этот доклад", – написал Филиппо в своих соцсетях.

Он также обратился к западным странам и призвал их остановить это "безумие" в виде помощи Киеву.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина может иметь возможность быстро создать примитивное ядерное оружие. Якобы создание простой атомной бомбы может быть возможно при использовании реакторного плутония, извлеченного из отработавшего ядерного топлива. По мнению западных экспертов, Украине потребуется не менее пяти лет на создание собственного ядерного оружия.

До этого журналисты уже сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть необходимые материал и знания.