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Россия может пойти на три шага навстречу избранному президенту США Дональду Трампу, заявила Роуз Геттемюллер, которая в 2016–2019 годах занимала пост заместителя генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает The Financial Times.

В первую очередь она предложила формулировку, которая могла бы послужить основой для прекращения конфликта на Украине. В качестве примера она привела статус Западной Германии после Второй мировой войны, когда "территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германии от ее восточных регионов не считалось постоянным".

При этом Геттемюллер подчеркнула, что статус раздела может быть долгим, но он не будет постоянным.

Второй шаг, по словам экс-замгенсекретаря, заключается в предложении России не откладывать решение о вступлении Украины в НАТО на неопределенный срок. Вместо этого она предложила решить, что "вступление в НАТО было бы проработано в течение неопределенного периода".

Геттемюллер отметила, что никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, ведь у Украины будут трудности с выполнением требований и Евросоюза, и НАТО. С российской стороны этот шаг может быть приемлемым, так как Владимир Путин "может быть уверен, что никаких внезапных сюрпризов не будет".

В качестве третьего шага она предложила России выразить готовность к возобновлению диалога по вопросам контроля над ядерным оружием и стратегической стабильности.

Путин может не захотеть менять свою точку зрения, но возобновление переговоров по стратегическому вооружению не будет значительным шагом назад с точки зрения восприятия этого российским обществом и может усилить позиции России на международной арене, считает Геттемюллер.

В отношении Трампа она надеется, что две важные сделки, а именно окончание конфликта на Украине и новое соглашение по ядерному оружию, укрепят его репутацию как миротворца и ключевого организатора соглашений. С ее слов, важно, чтобы у Трампа была уверенность, что он не будет в проигрыше при переговорах с Путиным.

"Он должен знать, что Путин будет готов пойти на некоторые уступки, тщательно продуманные, чтобы сохранить лицо – свое, Трампа и Зеленского (Владимира, президента Украины. – Прим.ред.) тоже", – цитирует ее издание.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично курирует вопрос, связанный с конфликтом на Украине. В Кремле не раз заявляли, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта. Однако Киев по совету извне отверг взаимоприемлемый договор.

