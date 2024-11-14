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Владимир Путин лично курирует вопрос, связанный с конфликтом на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет специальная военная операция, он является Верховным главнокомандующим", – отметил представитель Кремля, добавив, что специальных посланников по данной теме не назначали.

В Кремле не раз заявляли, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и сама их вела в самом начале конфликта. Однако Киев по совету извне отверг взаимоприемлемый договор.

Между тем, по данным СМИ, команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны длиною 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

