The Times: Киев имеет возможность быстро создать примитивное ядерное оружие

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Украина может иметь возможность быстро создать примитивное ядерное оружие. Об этом со ссылкой на экспертов украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) сообщает британская газета The Times.

Согласно выдержкам из доклада ЦИАКР, создание простой атомной бомбы может быть возможно на Украине при использовании реакторного плутония, извлеченного из отработавшего ядерного топлива. Эксперты отмечают, что Украина не обладает мощностями по обогащению урана, однако запасы реакторного плутония оцениваются в семь тонн, чего, по их мнению, достаточно для создания сотен тактических боеголовок мощностью в несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

В докладе отмечается, что использование реакторного плутония для создания ядерного оружия потребует применения сложных технологий, которые при этом оцениваются как доступные для Украины. Однако мощность таких зарядов "была бы непредсказуемой, потому что в них использовались бы разные изотопы плутония".

По мнению западных экспертов, Украине потребуется не менее пяти лет на создание собственного ядерного оружия, однако в ЦИАКР считают, что это может произойти быстрее.

Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть необходимые материал и знания.

Однако позже советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг данную информацию, назвав сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.