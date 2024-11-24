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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Запад от попыток предоставить Украине ядерное оружие, призывая не забывать про недавно обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии", – отметил он.

Медведев также выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" и ждут напряженного развития событий на Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

В связи с этим на Западе предполагают сделать ставку на "сдерживание как вероятную гарантию безопасности". По замыслу западных союзников, на Украине будут размещены "арсеналы обычных вооружений", а также некоторые указывают на необходимость возвращения изъятого после распада СССР ядерного оружия.

