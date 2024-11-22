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Сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, чиновники из США и Европы обсуждают возможные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине. По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений украинской стороне вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

В связи с этим на Западе предполагают сделать ставку на "сдерживание как вероятную гарантию безопасности". По замыслу западных союзников, на Украине будут размещены "арсеналы обычных вооружений".

Однако некоторые также считают, что Киеву нужно вернуть изъятое после распада СССР ядерное оружие. По версии газеты, последний вариант сложно претворить в жизнь и он может повлечь серьезные последствия.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Украины может быть возможность быстро создать примитивное ядерное оружие. Якобы создание простой атомной бомбы может быть возможно при использовании реакторного плутония, извлеченного из отработавшего ядерного топлива. По мнению западных экспертов, Украине потребуется не менее пяти лет на создание собственного ядерного оружия.

До этого журналисты уже сообщали, что Украина может в течение нескольких недель создать собственное ядерное оружие, чтобы использовать его против российской армии. Неназванный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть необходимые материал и знания.

