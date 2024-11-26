Песков назвал идею передать Киеву ядерное оружие крайне экстремистской

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Идея передать Киеву ядерное оружие относится к крайне экстремистскому флангу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующую информацию опубликовала ранее газета The New York Times. Якобы эту идею предложили сразу несколько чиновников из США и Европы.

По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

"Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают, представляют себе реальность и которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями", – сказал Песков, комментируя материал NYT.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что озвученные Владимиром Путиным тезисы после испытаний ракеты "Орешник" были хорошо услышаны странами коллективного Запада. Однако политик подчеркнул, что для оценки рисков ядерной эскалации нужно внимательно изучить ядерную доктрину РФ, заявления российского лидера и действия западных стран.

"Тогда можно легко ответить на этот вопрос", – заключил Песков.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также предостерег Запад от попыток предоставить Украине ядерное оружие, призывая не забывать про недавно обновленную ядерную доктрину РФ. Медведев также выразил уверенность в том, что в Киеве уже "сидят на чемоданах" и ждут напряженного развития событий на Украине.

Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное оружие – крайняя мера для защиты суверенитета России, однако из-за новых военных угроз и рисков для страны потребовалось уточнить параметры.

Затем президент в своем обращении к гражданам, которое состоялось вечером 21 ноября, сообщил о применении дальнобойного оружия против России. Так, 19 и 21 ноября Украина атаковала ракетами ATACMS и Storm Shadow военные объекты в Курской и Брянской областях.

Россия в ответ на это нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник". Такая мера, по словам главы государства, в том числе стала ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.