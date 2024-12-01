Немецкий эксперт Масала: Трамп будет оказывать давление на Киев для отказа от территорий

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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет оказывать давление на украинское руководство, что оно отказалось от ряда территорий. Таким мнением с журналом Focus поделился военный эксперт Карло Масала.

"Зеленский должен исходить из того, что Дональд Трамп как будущий президент США будет подталкивать Украину к территориальным уступкам", – отметил Масала.

По мнению эксперта, этот подход "за закрытыми дверями" разделяют и в Германии.

При этом Масала заметил, что Киев не сможет вернуть территории при той западной поддержке, которая оказывается ему сейчас.

"Это практически невозможно в нынешней ситуации", – заключил эксперт.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама определить свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Москвой. По его словам, решение об этом "не должно навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами".

Помимо этого, Салливан подчеркнул, что вопрос отправки на Украину ядерного оружия не стоит на повестке дня. Он отметил, что Белый дом сейчас сосредоточен на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.