В Белом доме заявили, что США не рассматривают возможность передачи ядерного оружия Киеву

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Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Киеву. Об этом заявил телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что вопрос отправки на Украину ядерного оружия не стоит на повестке дня. По его словам, Белый дом сейчас сосредоточен на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.

Помимо этого, Салливан подчеркнул, что Украина должна сама определить свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Москвой.

"Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она не должна навязываться извне, в том числе Соединенными Штатами", – отметил он.

Советник американского президента добавил, что Белый дом активно обсуждает с украинским руководством возможный формат будущих мирных переговоров.

"Главной задачей для этого года было предоставить Украине как можно больше инструментов, чтобы она могла вступить в переговоры с сильных позиций и добиться желаемого результата", – заключил Салливан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

В связи с этим на Западе предполагают сделать ставку на "сдерживание как вероятную гарантию безопасности". По замыслу западных союзников, на Украине будут размещены "арсеналы обычных вооружений", а также некоторые указывают на необходимость возвращения изъятого после распада СССР ядерного оружия.