Политолог Светов: Лавров в интервью Карлсону обозначит позицию РФ по Украине

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Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону будут изучать с точки зрения урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением с Москвой 24 поделился политолог Юрий Светов.

Ранее Такер Карлсон сообщил, что вновь приехал в Москву и взял интервью у Сергея Лаврова. По словам журналиста, беседа получилась захватывающей. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, видео должно быть опубликовано через пару дней.

По мнению Светова, любое интервью для современного мира – разовое событие, которое на широкие массы никак не повлияет. Главные выводы из беседы сделают те, кто принимает решения по Украине, предположил политолог.





Юрий Светов политолог Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным внимательно смотрели, анализировали, в чем позиция России будет жесткой и неизменной, а в чем с нами можно договариваться. Думаю, к интервью Лаврова будут присматриваться с этой же точки зрения.

Светов предположил, что, вероятно, разговор пойдет об идеях, которые высказывала противоположная сторона конфликта и ее союзники. В частности, о введении демилитаризованной зоны и сохранении контроля за уже перешедшими к РФ территориями, восстановлении Украины за счет замороженных на Западе российских активов и якобы принуждении Москвы сесть за стол переговоров под предлогом максимальной накачки Киева оружием в случае отказа от диалога.



"Думаю, Сергей Лавров на все эти идеи, предложения и соображения ответит во время интервью", – заключил Светов.

Ранее Карлсон заявил, что разрешение США бить дальнобойными ракетами вглубь РФ грозит гибелью самим американцам. Он объяснил это тем, что Байден начал "горячую войну с самой опасной страной в мире".

