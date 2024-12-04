Журналист Карлсон заявил, что взял интервью у Лаврова

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом журналист рассказал на своей странице в соцсети X.

"Мы только что закончили запись этого интервью. Оно получилось абсолютно захватывающим", – рассказал Карлсон.

Он добавил, что видео с полным интервью Лаврова выйдет в ближайшее время.

По словам Карлсона, он решил взять интервью у главы МИД РФ на фоне того, как администрация президента США Джо Байдена постепенно движет Штаты к ядерному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что данный вопрос достиг своего апогея после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Журналист считает, что разрешение Байдена для Украины наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории РФ сделало ядерный конфликт между двумя державами более возможным, чем во времена Карибского кризиса.

Карлсон также поделился, что он и его команда на протяжении года пыталась добиться интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако этим попыткам препятствует американское правительство, утверждает журналист.

В частности, по его словам, посольство США в Киеве запретило Зеленскому какие-либо контакты с Карлсоном.

В феврале этого года Такер Карлсон приехал в Москву и взял интервью у Владимира Путина. Их разговор продлился в общей сложности 2 часа 6 минут.

Видеозапись их беседы набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру. По мнению самого президента РФ, популярность этого интервью объясняется тем, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.