16 июля, 15:42Политика
Кандидат в вице-президенты США Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону
Фото: kremlin.ru
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс называл захватывающим интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пост политика в соцсети X, который он опубликовал в день выхода интервью в феврале 2024 года.
В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск назвал выдвижение Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии удачным решением, о чем сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ответ миллиардера на публикацию одного из пользователей в соцсети Х.
Республиканцы номинировали Вэнса кандидатом на пост вице-президента США на съезде, который проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. По их словам, только он соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой.
В рамках съезда партия также официально выдвинула Дональда Трампа на пост лидера США.
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