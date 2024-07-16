Кандидат в вице-президенты США Вэнс называл захватывающим интервью Путина Карлсону

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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс называл захватывающим интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пост политика в соцсети X, который он опубликовал в день выхода интервью в феврале 2024 года.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск назвал выдвижение Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии удачным решением, о чем сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ответ миллиардера на публикацию одного из пользователей в соцсети Х.

Республиканцы номинировали Вэнса кандидатом на пост вице-президента США на съезде, который проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. По их словам, только он соответствует необходимым критериям для номинации и обладает достаточной поддержкой.

В рамках съезда партия также официально выдвинула Дональда Трампа на пост лидера США.

