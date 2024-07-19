Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что лично побеседовал с Владимиром Путиным после интервью, которое состоялось в феврале 2024 года, сообщает The Wall Street Journal.

В беседе с изданием Карлсон отметил, что предметом его диалога с российским президентом стала Украина. Путин, по словам журналиста, выразил беспокойство в связи с тем, что российско-украинский конфликт может привести к ядерному противостоянию.

Кроме того, глава государства рассказал журналисту о своем разочаровании из-за отсутствия контактов с лидером США Джо Байденом с 2022 года.

По словам Карлсона, он также поинтересовался у Путина о судьбе "секретных" российских документов, имеющих отношение к одному из лидеров нацисткой Германии Рудольфу Гессу. Однако глава государства не стал отвечать на эти вопросы.

Интервью, которое журналист взял у российского лидера, длилось 2 часа 6 минут. Видеозапись их беседы набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру. По мнению самого президента РФ, популярность этого интервью объясняется тем, что в мире желают узнать альтернативную точку зрения.

Между тем в начале июля Карлсон анонсировал интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам журналиста, суть этой работы заключается в том, чтобы "донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире".