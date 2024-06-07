Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным

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Американского журналиста Такера Карлсона не рассматривали в качестве кандидата в модераторы пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее представитель Кремля сообщил, что модератором пленарки будет политолог Сергей Караганов.

Президент поучаствует в пленарном заседании ПМЭФ и выступит с речью 7 июня. Речь Путина будет посвящена экономике России. Пресс-секретарь, добавил, что дискуссия уйдет в сторону политэкономии, так как "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".

В Санкт-Петербурге 5 июня стартовал ПМЭФ-2024. Форум проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Темой в этом году стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".