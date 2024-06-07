Песков заявил, что политолог Караганов выступит модератором пленарной сессии на ПМЭФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) будет политолог Сергей Караганов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча, на которой пройдет дискуссия с участием Владимира Путина, начнется 6 июня после 14:00 по московскому времени. На пленарном заседании также выступят лидеры Боливии и Зимбабве, с которыми вчера состоялись продуктивные переговоры, дополнил Песков.

Он призвал не оценивать Караганова только по его статье о превентивном ядерном ударе. Вероятно, она "легла на повестку дня, и поэтому она так нашумела", подчеркнул Песков. По его словам, Караганов широкопрофильный эксперт в международных делах, политической экономии, политике и сфере международной безопасности. Так он ответил на вопрос, с чем связан выбор модератора пленарной дискуссии ПМЭФ.

Песков считает Караганова человеком с широким кругозором и со своей точкой зрения. Представитель Кремля уточнил, что президент РФ ознакомился со статьей политолога "Тяжкое, но необходимое решение" о превентивном ядерном ударе.

Ранее Песков сообщил, что речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2024 будет посвящена экономике России. Пресс-секретарь добавил, что дискуссия уйдет в сторону политэкономии, так как "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".

В Санкт-Петербурге 5 июня стартовал ПМЭФ-2024. Форум проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Темой в этом году стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".