Песков сообщил, что на пленарке ПМЭФ будут обсуждать период трансформации в мире

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Нынешний период полной трансформации в политике, экономике и международных отношениях будет обсуждаться на пленарной сессии 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале.

"Ситуация, в которой сейчас находится весь мир, в этот период полной трансформации – и в политике, и международных отношениях, и мировой экономике – он настолько многогранный, настолько сложный, что обсуждать это можно бесконечно долго", – отметил Песков.

ПМЭФ-2024 официально начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

В программу вошло более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов. Они пройдут в форматах Россия – Китай, Россия – Африка, Россия – Индия, Россия – Латинская Америка, Россия – ОАЭ, Россия – Оман, Россия – ЮАР, Россия – Азербайджан и ЕАЭС – АСЕАН.