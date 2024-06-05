Песков объяснил, зачем на встречу с Путиным пригласили иностранных журналистов

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Представителей информагентств из недружественных стран пригласили на встречу с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ-2024, чтобы они получили возможность "из первых рук" понять президента и Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

"Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды", – приводится высказывание Пескова в телеграм-канале журналиста.

По словам Пескова, прибывшие в Россию представители СМИ из недружественных стран стремятся услышать позицию российского лидера. Он отметил, что их посещение ПМЭФ свидетельствует о том, что они испытывают интерес ко взглядам российской стороны, несмотря на оказываемое на них давление.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в рамках мероприятия ожидается интересная беседа.

Песков также обратил внимание, что журналисты из недружественных стран получили приглашение на встречу с президентом на полях ПМЭФ впервые за период, прошедший с начала СВО. По его словам, мероприятие является для них "уникальным шансом".

Ранее Песков сообщал, что на встрече с главой государства будут присутствовать и журналисты из дружественных государств. Мероприятие запланировано на среду, 5 июня.

ПМЭФ официально стартовал в этот же день в Санкт-Петербурге. Форум проводится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его тема в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". В программу ПМЭФ было включено более 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.