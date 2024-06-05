Песков рассказал, что Путин встретится с главами информагентств из недружественных стран

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На встрече Владимира Путина с главами мировых информагентств будут присутствовать представители как дружественных, так и недружественных стран, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится в среду, 5 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Песков назвал главную идею ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что Россия выступает за сотрудничество, основанием для которого в изменившихся мировых условиях будут служить право и взаимная выгода.

ПМЭФ официально начал свою работу в Санкт-Петербурге на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". В его программу было включено более 150 тематических дискуссий. Кроме того, на ПМЭФ состоится рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.

На форуме также установили стенд Дома семейных традиций "Кристиан", на стене которого воссоздали родословное древо российского лидера. Представитель компании рассказал, что заказчиком исследования выступил троюродный брат Путина Александр. Результаты проведенной экспертизы позволили выяснить, что род Путиных берет свое начало в Тверской области. Специалисты также установили, что предки главы государства были крестьянами.