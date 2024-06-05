Песков: РФ выступает за сотрудничество в изменившихся мировых условиях

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Российская Федерация выступает за сотрудничество, основанное на праве и взаимной выгоде в изменившихся мировых условиях. Такой является главная идея Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, РФ является государством, которое развивается темпами выше среднемировых. Страна констатирует существенное изменение мировых политических и экономических условий, отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает заинтересованным странам его предпринимать", – подчеркнул Песков.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге утром 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в 2024 году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Всего в программу вошло свыше 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.

В рамках форума уже показали пять проектов будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Одна из них, Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1), протянется на 679 километров в длину, а время пути по ней займет 2 часа 15 минут, протяженность магистрали Москва – Екатеринбург (ВСМ-2 "Восток") составит 1 532 километра и примерно 6,5 часа пути.

Также на ПМЭФ презентовали новую модель LADA с названием Iskra. Автомобиль займет нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В разработку и производство вложили 23 миллиарда рублей.

