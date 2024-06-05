Родословное древо Путина представлено на ПМЭФ

Фото: телеграм-канал RIA_Kremlinpool

Родословное древо Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Компания "Кристан" проводит генеалогические экспертизы. Родословная российского президента сделана в виде изображения фамильного древа в рамке. Она размещена в их экспозиции и представлена в альбоме на стенде.

Представитель компании рассказал агентству, что исследование заказал троюродный брат Путина Александр. Согласно результатам проведенной экспертизы, род Путиных берет свое начало из Тверской области, а предки были тверскими крестьянами, отметил собеседник.

Также в Доме семейных традиций "Кристиан" уточнили, что проведение такой экспертизы в среднем занимает от 10 месяцев до года. На протяжении этого времени компания поддерживает связь с заказчиком и предоставляет отчеты о работе. Цена исследования начинается от 190 тысяч рублей.

ПМЭФ стартовал в Петербурге утром 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в 2024 году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Всего в программу вошло свыше 150 тематических дискуссий и рекордное количество двусторонних бизнес-диалогов.