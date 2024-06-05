Советник президента Кобяков: модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят 6 июня

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Личность модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в которой примет участие Владимир Путин, будет раскрыта в четверг, 6 июня. Об этом РИА Новости рассказал советник российского президента Антон Кобяков.

"Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", – отметил Кобяков, комментируя вопрос журналистов об имени человека, который будет модерировать заседание.

ПМЭФ-2024 официально начал свою работу 5 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". В этом году его тема звучит как "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". В программу мероприятия было включено более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов.