Песков: речь Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена экономике России

Фото: kremlin.ru

Речь Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) будет посвящена экономике России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в телеграм-канале последнего.

"Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", – сказал пресс-секретарь главы РФ.

Песков добавил, что дискуссия уйдет скорее в политэкономию, так как "ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует".

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на форуме заявил, что успешная экономика зависит от успешной армии. По его словам, президент во главу угла ставит качество жизни людей.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия научилась выходить из сложнейших ситуаций, в том числе благодаря денежно-кредитной политике и бюджетной политике.

ПМЭФ-2024 стартовал в Санкт-Петербурге 5 июня. Он проходит на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Тема форума в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

