РИА Новости: Россия стала четвертой экономикой мира по ППС

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Экономика России по паритету покупательной способности (ППС) еще в 2021 году стала четвертой в мире. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости.

Организация обновила данные по показателям паритета покупательной способности 30 мая. Из обновленных данных следует, что РФ в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).

Так, в 2021 году ВВП России по ППС составил 5,7 триллиона долларов, Японии – 5,6 триллиона долларов, а Германии – 5,2 триллиона долларов. Абсолютным лидером по размеру экономики по ППС остается Китай – в 2023 году его ВВП достиг 35 триллионов долларов. Российская экономика по данному показателю в прошлом году выросла до 6,45 триллиона долларов.

Ранее Владимир Путин сообщал, что ВВП России по итогам 2024-го может прибавить более 3%. По его словам, реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

До этого Михаил Мишустин заявлял, что ВВП России за прошлый год вырос на 3,6%, ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на 3,8%. Он подчеркивал, что условия, в которых приходилось работать в 2023 году, оставались сложными из-за внешнего давления на страну. При этом РФ смогла успешно пройти сложный период первоначальной адаптации.