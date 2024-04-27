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27 апреля, 13:35

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Путин: ВВП РФ по итогам 2024-го может прибавить более 3%

Путин заявил, что ВВП РФ по итогам 2024-го может прибавить более 3%

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

ВВП России по итогам 2024-го может прибавить более 3%, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

По его словам, реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за прошлый год вырос на 3,6%, совокупный реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – на 3,8%.

Он подчеркнул, что условия, в которых приходилось работать в 2023 году, оставались сложными из-за внешнего давления на страну. При этом РФ смогла успешно пройти сложный период первоначальной адаптации.

До этого российский премьер-министр рассказал, что рост ВВП РФ за январь текущего года составил 4,6% в годовом выражении. По его словам, в ряде сегментов экономики темпы роста в начале 2024-го измеряются двузначными величинами.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности

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